Бизнесмен Мазуров получил 10 лет колонии за мошенничество и растрату 470 млн рублей

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Симоновский суд Москвы приговорил основателя и председателя совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима за мошенничество, растрату и организацию нападения на модель Юлию Мильштейн, сообщает ТАСС.

Бизнесмена признали виновным в растрате более 473 миллионов рублей, мошенничестве в особо крупном размере и причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц и по предварительному сговору.

Прокуратура просила приговорить его к 16 годам и 5 месяцам лишения свободы.

Ранее Тверской районный суд арестовал Мазурова по подозрению в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка. Следователь указал, что бизнесмен совершил преступление в составе организованной группы. Ее участники пока не установлены.

Согласно материалам дела, в 2015 году между Сбербанком и Антипинским НПЗ был заключен договор на предоставление кредитной линии в размере, эквивалентном 1 миллиарду 806 миллионам 700 тысячам рублей. Следствие полагало, что этот кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределили по своему усмотрению. Сбербанк был признан потерпевшей стороной по этому делу.

СМИ сообщали, что глава "Нового потока" был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилете в Москву. Он возвращался из командировки из-за рубежа. После этого его доставили в Следственный департамент МВД.