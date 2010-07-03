Суд арестовал основателя "Нового потока" Мазурова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Тверской районный суд арестовал основателя и председателя совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Его подозревают в хищении 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка.

"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению", – огласила решение судья Елена Булгакова, передает Агентство "Москва".

Следователь указал, что бизнесмен совершил преступление в составе организованной группы. Ее участники пока не установлены.

По мнению следствия, подозреваемый, находясь на свободе, может связаться с соучастниками или оказать какое-то давление на свидетелей. Прокурор и потерпевшая сторона поддержали позицию следователя.

Адвокат Мазурова настаивала на том, что инкриминируемые ему деяния относятся к предпринимательской сфере. Юристы просили суд избрать бизнесмену меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Они предложили избрать ему запрет на определенные действия либо внести залог в 3 миллиона рублей.

"Единственная вина Мазурова в том, что он пытается защищать свои права в рамках правового поля. Мазуров здесь сидит только для того, чтобы на него оказывалось давление, чтобы он не мог участвовать в судебных процессах, которые проходят на данный момент", – заявила одна из адвокатов бизнесмена.

Также адвокаты заявили, что обвиняемый несколько лет исправно погашал обязательства по оспариваемому кредиту и начисленным процентам. Сам Мазуров заявил, что подозрения следствия на его счет необоснованны. Он пояснил свою позицию так.

"Мы строили это предприятие (Антипинский НПЗ. – Прим. ред.) 15 лет и ввели в эксплуатацию прошлым летом. Предприятие обошлось в 3 миллиарда долларов. За пятилетний опыт сотрудничества со Сбербанком нами было выплачено порядка 900 миллионов долларов. Несмотря на внезапную убыточность завода с 2015 года, мы продолжали выплачивать все эти кредиты. В прошлом году, запустив в работу последние установки, мы вышли на рентабельность, чтобы покрывать кредиты. В прошлом году я отдал контроль в совете директоров Сбербанку. После допустил, чтобы они сменили директора. Директор, поставленный Сбербанком, завалил контракты из-за неумелого руководства. Вследствие этого работа завода была остановлена", – сказал Мазуров.

Он также отметил, что сам всегда занимался поиском средств, чтобы предприятие достраивалось и развивалось. Он заявил, что если бы хотел скрыться, то уже сделал бы это, однако регулярно помогал предприятию. Мазуров уверяет, что на следствие оказывается давление. Также он подчеркнул, что если бы боялся чего-то, то "позавчера просто не вернулся бы в Москву".

Согласно материалам дела, в 2015 году между Сбербанком и Антипинским НПЗ был заключен договор на предоставление кредитной линии в размере, эквивалентном 1 миллиарду 806 миллионам 700 тысячам рублей. Следствие полагает, что этот кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределили по своему усмотрению. Сбербанк признан потерпевшей стороной по этому делу.

СМИ сообщали, что глава "Нового потока" был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилете в Москву. Он возвращался из командировки из-за рубежа. После этого его доставили в Следственный департамент МВД.

Мазуров подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

По данным СМИ, Мазуров подозревается в хищении кредитных средств у Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка.

