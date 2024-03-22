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22 марта, 09:35

Политика

Суд арестовал министра ЖКХ Новосибирской области на 2 месяца

Фото: Следственный комитет РФ

Центральный суд Новосибирска заключил под стражу министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова на два месяца. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ТАСС.

Уточняется, что приговор вынес судья Руслан Фролов.

Архипова задержали 20 марта. Тогда факт задержания подтвердил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов, однако он не сказал, что послужило для этого поводом.

Также полицейские 21 марта задержали директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского. По данным источника в правоохранительных органах, он подозревается в хищении бюджетных средств. В пресс-службе министерства добавили, что оказывают следствию содействие.

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