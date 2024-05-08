01:03Происшествия
Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Ракетная опасность была объявлена в регионе немногим ранее. Предупреждение об опасности продлилось около 20 минут, о каких-либо попытках атак со стороны ВСУ не сообщалось.
В то же время при атаке ВСУ на нефтебазу в Луганске пострадали пятеро человек. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что удар по нефтебазе предположительно был нанесен ракетами ATACMS.