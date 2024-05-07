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07 мая, 21:37

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Политолог Жаров: присутствие послов стран ЕС на инаугурации Путина показало раскол в союзе

Политолог заявил о расколе в ЕС в связи с присутствием послов союза на инаугурации Путина

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Савостьянов

Присутствие некоторых послов стран Евросоюза (ЕС) на инаугурации Владимира Путина 7 мая показывает раскол в Европейском союзе. Об этом в эфире радио КП заявил политолог Максим Жаров.

Раскол, по его словам, существует, поскольку ЕС удаленно управляется американцами. Многие в Европе этим недовольны, поэтому некоторые послы европейских стран были на церемонии инаугурации, объяснил эксперт.

Жаров добавил, что МИД РФ "очень аккуратно это недовольство заметил и подчеркнул".

Торжественная церемония вступления Путина в должность российского президента прошла в Кремле 7 мая. Он пятый раз стал главой государства и теперь будет занимать пост следующие шесть лет – до 2030 года.

Президент РФ принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 7 мая

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