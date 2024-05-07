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07 мая, 20:19

Политика

Посольство РФ в ФРГ потребовало отменить запрет атрибутики ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Посольство России в Германии потребовало от властей Берлина отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая связанной с Днем Победы символики. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

В посольстве назвали неприемлемым решение берлинских властей, согласно которому 8–9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещено демонстрировать флаги, символы и другую атрибутику, связанную с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма. Среди них – Знамя Победы, георгиевские ленточки, элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции и песни военных лет, перечислили в дипмиссии.

Российское посольство также напомнило, что СССР за мирное небо "заплатил жизнями" свыше 27 миллионов своих граждан, которые пали в бою, были замучены в концлагерях, умерли от труда, болезней и голода. Запрет использования связанной с Днем Победы символики дипмиссия рассматривает как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов РФ и ФРГ.

Ранее председатель центрального штаба "Волонтеров Победы" и депутат ГД Ольга Занко предупредила, что за публичную порчу георгиевской ленточки гражданам могут выписать штраф в размере до пяти миллионов рублей или лишить свободы на срок до пяти лет. Она призвала носить георгиевскую ленточку с уважением. Лучшее место для нее, по мнению Занко, на груди.

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