"Мой район. Новости": Москву украсили к празднованию 79-й годовщины Победы

Москве готова отмечать 79-ю годовщину Победы. Рядом с Триумфальной аркой поставили большую звезду "Город-герой Москва", а перед ней обустроили аллею из красных флагов.

На въездах в город установили декоративные сооружения в честь праздника, а у станций метро, на вокзалах, набережных и в других местах – флаги. Основным цветом для оформления города стал красный. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".