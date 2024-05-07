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07 мая, 08:30

Город

"Мой район. Новости": Москву украсили к празднованию 79-й годовщины Победы

"Мой район. Новости": Москву украсили к празднованию 79-й годовщины Победы

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Москве готова отмечать 79-ю годовщину Победы. Рядом с Триумфальной аркой поставили большую звезду "Город-герой Москва", а перед ней обустроили аллею из красных флагов.

На въездах в город установили декоративные сооружения в честь праздника, а у станций метро, на вокзалах, набережных и в других местах – флаги. Основным цветом для оформления города стал красный. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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