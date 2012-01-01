Мастер-классы, танцы и выступления звезд пройдут по всей Москве 9 Мая

Больше 270 мастер-классов, выставок, концертов и других событий подготовили столичные музеи и парки ко Дню Победы. Еще одно важное событие – фестиваль "Московская весна", который тоже порадует гостей своей программой. Как город отметит День Победы – в нашем материале.

"Московская весна"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль "Московская весна" проходит с 6 по 12 мая на 27 городских площадках. Ко Дню Победы его организаторы подготовили концертную программу и тематические мастер-классы, на которых дети смогут сделать своими руками подарок для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Кроме того, в праздник все желающие получат шанс сдать нормы ГТО в облегченной версии.

Будет чем заняться и в другие дни. К примеру, гости увидят спектакли по мотивам любимых произведений и выступления участников конкурса "Московская весна A Cappella". Также можно попробовать себя в спортивном ориентировании или встать на скейтборд. Всего на фестивале запланировано примерно восемь тысяч часов спортивных активностей на улице.

Кроме того, организаторы уделили внимание благотворительности. Например, в рамках акции "Москва помогает" начали работать 25 пунктов по сбору презентов для участников СВО. Волонтеры принимают новые подарочные наборы, средства гигиены, книги, кондитерские изделия, чай, настольные игры и другое. Также в рамках социального проекта "Дари и получай" пройдет ярмарка обмена: участники могут принести хорошие, но ставшие ненужными вещи, а взамен – забрать себе понравившиеся книги, одежду и другие полезные предметы.

Точное расписание мероприятий фестиваля можно посмотреть по ссылке.

Парки и музеи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные музеи и парки приготовили к 9 Мая свыше 270 всевозможных мероприятий, в частности, насыщенная программа запланирована на территории Музея Победы на Поклонной горе. В 10:00 здесь начнется трансляция парада на Красной площади, в 12:00 – театральный марафон, а в 13:00 – концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. Кроме того, вход в музей 9 мая будет бесплатным, за исключением экспозиций "Подвиг народа" и "Битва за Москву. Первая Победа".

Неподалеку – в музее "Г.О.Р.А." – гостей в День Победы будут ждать концерты, спектакли, интерактивные выставки и мастер-классы. Также здесь можно будет примерить аксессуары нарядов 1940-х годов, сделать танк из бумаги, разобрать и собрать макет учебного автомата АК-74, а также отправить письмо бойцам СВО.

В свою очередь, традиционный праздник "Салют, Победа!" пройдет 9 мая в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации. Там же можно посмотреть прямую трансляцию парада на Красной площади. С 10:00 до 16:00 посетителей ждет тематическая квест-игра "Помним! Гордимся!", а с 14:30 до 15:30 гостей будет встречать военный оркестр. Вход в честь праздника будет бесплатным.

Праздничную программу приготовил и Еврейский музей и центр толерантности. В частности, звезды российского кино Леонид Ярмольник, Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов и Нонна Гришаева в течение дня будут читать стихи военных лет. Также для гостей выступят инструментальное трио "Музыка Победы", Moscow Klezmer Band и Show Brass Band. Кроме того, на входе в музей будет работать полевая кухня.

День Победы отметят и в столичных парках. На ВДНХ в павильоне "Атом" 9 мая пройдут тематический квест и иммерсивные экскурсии, а в павильоне "Рабочий и колхозница" состоится концерт "Любимые песни военных лет". Гиды центра "Космонавтика и авиация" подготовили интересные рассказы о подвигах летчиков и конструкторов, а в Музее славянской письменности "Слово" – о великих битвах Древней Руси. Вся программа опубликована на сайте ВДНХ.

Мероприятия пройдут и на колесе обозрения "Солнце Москвы", которое находится на территории ВДНХ. Для гостей запланированы выступление музыкантов и акция "Георгиевская ленточка" (с 11:00 до 22:00 праздничная лента и открытка будут ждать посетителей на стойке информации). А с 20:30 по 22:00 здесь пройдет праздничное световое шоу: в честь праздника 140-метровый аттракцион окрасится в золотисто-красные цвета.

В Парке Горького подготовили экскурсию "Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения", девятый ежегодный бал Победы, спектакль "Василий Теркин" и чтения фронтовых писем.

В парке искусств "Музеон" покажут запись Парада Победы 1945 года. Там же организуют концерт творческих коллективов, а в 19:00 посетителей ждет фестиваль "Спасибо за Победу!" с песнями военных лет в современной обработке.

Станцевать танго, вальс и фокстрот 9 мая можно будет в парке "Кузьминки". Освоить движения помогут профессиональные танцоры. Кроме того, посетителей научат оказывать первую медицинскую помощь и дадут возможность поучаствовать в создании фотозоны из самодельных гвоздик. А вот в саду "Эрмитаж" гости посмотрят на ретроавтомобили и послушают концерт духовых оркестров и лауреатов Московского молодежного патриотического конкурса "Весна 45-го года". На этой же площадке запланированы пленэр и костюмированный бал.

Также литературно-музыкальную программу о городах-героях и победах Красной армии подготовил музей-заповедник "Царицыно". Помимо прочего, гостей ждет концерт с участием Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, Московского государственного академического камерного хора под руководством Владимира Минина и камерного оркестра "Виртуозы Москвы".