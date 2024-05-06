Шоу барабанщиков подготовили на площадках фестиваля "Московская весна"

В столице начинается фестиваль "Московская весна". Там организовали большую программу: можно послушать джаз или увидеть шоу барабанщиков.

Программу подготовили не только для взрослых, но и для детей – для них будут мастер-классы по лепке, ботанике и вышиванию, а также освоению столярного дела. Также на фестивале выступят известные артисты, прозвучат оперные арии и поставят спектакли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.