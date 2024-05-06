Фестиваль "Московская весна" продлится в столице до 12 мая

В преддверии Дня Победы в столице пройдет фестиваль "Московская весна". В течение недели москвичей будут ждать специальная концертная программа, мастер-классы и кулинарные уроки.

Кроме того, будут работать пункты приема подарков для участников СВО и жителей новых территорий России. Также начнет работу ярмарка, на которой можно подарить вторую жизнь ненужным вещам.

Фестиваль продлится до 12 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

