06 мая, 07:15Город
Фестиваль "Московская весна" продлится в столице до 12 мая
В преддверии Дня Победы в столице пройдет фестиваль "Московская весна". В течение недели москвичей будут ждать специальная концертная программа, мастер-классы и кулинарные уроки.
Кроме того, будут работать пункты приема подарков для участников СВО и жителей новых территорий России. Также начнет работу ярмарка, на которой можно подарить вторую жизнь ненужным вещам.
Фестиваль продлится до 12 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.