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06 мая, 07:15

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Фестиваль "Московская весна" продлится в столице до 12 мая

Фестиваль "Московская весна" продлится в столице до 12 мая

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В преддверии Дня Победы в столице пройдет фестиваль "Московская весна". В течение недели москвичей будут ждать специальная концертная программа, мастер-классы и кулинарные уроки.

Кроме того, будут работать пункты приема подарков для участников СВО и жителей новых территорий России. Также начнет работу ярмарка, на которой можно подарить вторую жизнь ненужным вещам.

Фестиваль продлится до 12 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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