В ГД внесли проект об ответственности за исполнение иностранных санкций в РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в РФ.
Из документа следует, что исполнение иностранных санкций в РФ повлечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.
"Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников совместно с группой депутатов и сенаторов вносит поправки в Уголовный кодекс за исполнение антироссийских санкций на территории России", – говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно законопроекту, будет дополнена часть вторая статьи 201 Уголовного кодекса России "Злоупотребление полномочиями".
Статья предусматривает уголовное наказание за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или другой организации, полномочий, несмотря на законные интересы этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.
Таким образом, за совершенные в целях соблюдения иностранных санкций действия можно получить штраф до миллиона рублей. Кроме того, совершившие данные преступления могут быть лишены свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать конкретные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В середине марта секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил установить в РФ ответственность для руководства компаний за исполнение введенных против государства санкций.
По словам политика, зачастую компании отказываются от сотрудничества с подпавшими под санкции организациями, опасаясь, что ограничения распространятся и на них. Турчак подчеркнул, что подобные действия можно расценивать как предательство.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
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