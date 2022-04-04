В ГД внесли проект об ответственности за исполнение иностранных санкций в РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в РФ.

Из документа следует, что исполнение иностранных санкций в РФ повлечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

"Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников совместно с группой депутатов и сенаторов вносит поправки в Уголовный кодекс за исполнение антироссийских санкций на территории России", – говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно законопроекту, будет дополнена часть вторая статьи 201 Уголовного кодекса России "Злоупотребление полномочиями".

Статья предусматривает уголовное наказание за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или другой организации, полномочий, несмотря на законные интересы этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, новым квалифицирующим признаком.

Таким образом, за совершенные в целях соблюдения иностранных санкций действия можно получить штраф до миллиона рублей. Кроме того, совершившие данные преступления могут быть лишены свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать конкретные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В середине марта секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил установить в РФ ответственность для руководства компаний за исполнение введенных против государства санкций.

По словам политика, зачастую компании отказываются от сотрудничества с подпавшими под санкции организациями, опасаясь, что ограничения распространятся и на них. Турчак подчеркнул, что подобные действия можно расценивать как предательство.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.