МВД сократило срок запрета на нахождение комика Мирзализаде в РФ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Министерство внутренних дел РФ сократило до 14 лет срок нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката стендап-комика Сергея Бадамшина.

Он уточнил, что таким образом Мирзализаде будет запрещен въезд в Россию до 27 августа 2035 года. Защита намерена обжаловать это решение.

В июле 2021 года столичная прокуратура возбудила административное дело в отношении комика из-за националистических высказываний, выявленных в ходе проверки записи одного из его выступлений. Таганский районный суд Москвы признал его виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

В конце августа МВД признало пребывания Мирзализаде на территории России пожизненно нежелательным. Комик обжаловал данное решение. Замоскворецкий суд обязал МВД установить для него адекватный срок запрета на нахождение в РФ.

