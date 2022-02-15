МВД сократило срок запрета на нахождение комика Мирзализаде в РФ

16:44
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда
Министерство внутренних дел РФ сократило до 14 лет срок нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката стендап-комика Сергея Бадамшина.
Он уточнил, что таким образом Мирзализаде будет запрещен въезд в Россию до 27 августа 2035 года. Защита намерена обжаловать это решение.
В июле 2021 года столичная прокуратура возбудила административное дело в отношении комика из-за националистических высказываний, выявленных в ходе проверки записи одного из его выступлений. Таганский районный суд Москвы признал его виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.
В конце августа МВД признало пребывания Мирзализаде на территории России пожизненно нежелательным. Комик обжаловал данное решение. Замоскворецкий суд обязал МВД установить для него адекватный срок запрета на нахождение в РФ.
Суд обязал МВД установить адекватный срок нежелательности пребывания Мирзализаде в РФ
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