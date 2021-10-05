Суд обязал МВД установить адекватный срок нежелательности пребывания Мирзализаде в РФ

Фото: пресс-служба суда Мосгорсуда/Агентство "Москва"

Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД РФ ограничить срок нежелательности пребывания на территории России Идрака Мирзализаде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката комика Сергея Бадамшина.

"Суд частично удовлетворил наш иск в части пожизненного срока, обязали МВД установить разумный срок вместо пожизненного", – рассказал собеседник агентства.

30 июля столичная прокуратура возбудила административное дело в отношении Мирзализаде из-за националистических высказываний, выявленных в ходе проверки записи его выступления. 9 августа Таганский суд Москвы признал комика виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

Позже, 30 августа, МВД приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания Мирзализаде на территории России. Комик обжаловал его в Замоскворецком суде, а 16 сентября действие распоряжения МВД было приостановлено.

