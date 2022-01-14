Комик Слава Комиссаренко заявил, что власти Белоруссии объявили его в розыск

Фото: instagram.com/slavakomissarenko

Власти Белоруссии объявили в розыск стендап-комика Славу Комиссаренко. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.

Комик рассказал, что его преследует белорусское КГБ. По его словам, недавно с ним связался знакомый из Белоруссии и предупредил, что его могут задержать в России и привезти на родину для уголовного преследования.

Комиссаренко во время выступления в Киеве предположил, что белорусские власти разыскивают его за шутки.

"В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Белоруссии – приколистов. Потому что в Белоруссии приколист должен быть один", – высказался комик.

Комиссаренко добавил, что покинул Россию для выступления в Киеве.

"Уехал я, как оказалось, не зря, кгбшники, видимо, устали ходить, искать меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали СМС, правда, зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались", – написал комик.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с комика Ильи Соболева 100 тысяч рублей, частично удовлетворив иск юриста из Тольятти Леонида Тарантова.

Причиной судебного разбирательства стал выпуск программы "Можно ваш телефончик?" на YouTube, вышедший в ноябре 2019 года. По заданию ведущего Илья Соболев должен был послать аудиосообщение любому человеку из списка контактов. Комик решил направить нецензурную шутку Леониду.

