Комик Слава Комиссаренко заявил, что власти Белоруссии объявили его в розыск

17:32
Фото: instagram.com/slavakomissarenko
Власти Белоруссии объявили в розыск стендап-комика Славу Комиссаренко. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.
Комик рассказал, что его преследует белорусское КГБ. По его словам, недавно с ним связался знакомый из Белоруссии и предупредил, что его могут задержать в России и привезти на родину для уголовного преследования.
Комиссаренко во время выступления в Киеве предположил, что белорусские власти разыскивают его за шутки.
"В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Белоруссии – приколистов. Потому что в Белоруссии приколист должен быть один", – высказался комик.
Комиссаренко добавил, что покинул Россию для выступления в Киеве.
"Уехал я, как оказалось, не зря, кгбшники, видимо, устали ходить, искать меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали СМС, правда, зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались", – написал комик.
Ранее сообщалось, что суд взыскал с комика Ильи Соболева 100 тысяч рублей, частично удовлетворив иск юриста из Тольятти Леонида Тарантова.
Причиной судебного разбирательства стал выпуск программы "Можно ваш телефончик?" на YouTube, вышедший в ноябре 2019 года. По заданию ведущего Илья Соболев должен был послать аудиосообщение любому человеку из списка контактов. Комик решил направить нецензурную шутку Леониду.
Комик Слава Комиссаренко уехал из России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: