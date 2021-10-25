Защита Мирзализаде просит суд отменить распоряжение МВД о запрете нахождения комика в РФ

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Защита стендап-комика Идрака Мирзализаде просит суд полностью отменить распоряжение МВД о пожизненном запрете нахождения комика в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Сергея Бадамшина.

Защита Мирзализаде подала жалобу на прошлое решение суда, где орган обязал МВД назначить разумный срок запрета на пребывание комика в России.

Дата слушаний пока неизвестна.

30 июля столичная прокуратура возбудила административное дело в отношении Мирзализаде из-за националистических высказываний, выявленных в ходе проверки записи его выступления. 9 августа Таганский суд Москвы признал комика виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

Позже, 30 августа, МВД приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания Мирзализаде на территории России. Комик обжаловал его в Замоскворецком суде.

