Блогер из Таджикистана извинился за порванный российский паспорт

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

21-летний блогер из Таджикистана опубликовал видео, в котором извинился за провокационный ролик с уничтожением российского паспорта.

Первоначальная публикация появилась в социальной сети TikTok. Автор записал на видео, как рвет российский паспорт со словами: "Вот так вот делаем его".

После негативной реакции пользователей видеоблогер решил извиниться.

"Хочу принести искренние извинения всему российскому народу за свои ошибки, а именно за то, что около месяца назад мною был порван российский паспорт. Я искренне извиняюсь, такого больше никогда не повторится", – заявил молодой человек.

В новом ролике таджикский блогер уточнил, что разорвал недействительный документ своего друга и по его же просьбе.

В 2021 году в Москве возбудили административное дело в отношении 29-летнего стендап-комика Идрака Мирзализаде за шутку, в которой выявили признаки унижения группы лиц по национальному признаку. Позднее комику пожизненно запретили въезд в РФ.

