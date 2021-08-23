Лавров заявил, что слова Зеленского в отношении РФ разжигают межнациональную рознь

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемыми действия Киева по насаждению на Украине идеологии нетерпимости к русским.

Он также сообщил, что Москва расценивает резкие заявления украинских политиков, включая президента Владимира Зеленского, как разжигание межнациональной розни.

Лавров напомнил недавнее высказывание уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, который предложил всем, кто не разговаривает на украинском языке, покинуть страну.

"Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность", – сказал глава МИД РФ в интервью венгерской газете Magyar Nemzet, текст приводится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что ситуация в Киеве не может не тревожить Москву, когда речь идет об искусственном делении людей на категории с разным набором прав.

В конце июля Зеленский подписал закон о коренных народах страны, среди которых не значатся русские. Согласно документу, коренные народы имеют право на самоопределение в составе страны и политический статус, создание собственных СМИ и получение господдержки. При этом закон запрещает отрицание этнической принадлежности.

По мнению депутата Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, закон о коренных народах на Украине принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке.