На Украине считают, что Россия должна переименовать русский язык

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Украинская писательница Лариса Ницой считает, что русский язык нужно переименовать в московский. По ее словам, данное название является исторически правильным. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Украина 24".

"Я называю этот язык московским. Призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием", – пояснила она.

Ницой уверена, что Россия взяла название русского языка у Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России. Он добавил, что в настоящее время к вопросу государственного языка возвращаться не стоит, поскольку на Украине на законодательном уровне все уже решено.