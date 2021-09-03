РФ готовит комплексную госпрограмму по защите и поддержке русского языка в мире – Лавров

Фото: AP Photo/Foto, Oficina de Prensa del Ministerio del Exterior de Rusia vía AP
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ готовит комплексную государственную программу по защите и продвижению русского языка в мире, передает ТАСС.
Глава внешнеполитического ведомства выступил на просветительском марафоне "Новое знание".
"Сейчас готовится специальная комплексная государственная программа, которая существенно расширит возможности и вашего института (Государственного Института имени А. С. Пушкина. – Прим. ред.), Фонда "Русский мир", Россотрудничества, по защите и продвижению русского языка, по удовлетворению того спроса на его изучение, который мы наблюдаем в мире и который растет", – заявил Лавров.
Руководитель МИД РФ добавил, что для дипломатов знание русского языка обязательно, специалисты должны владеть им на прекрасном уровне. Он также подчеркнул, что для успешной карьеры необходимы также минимум два иностранных языка.
В конце августа 2021 года Украинский суд лишил русский язык статуса регионального в Днепропетровской области. При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что русский язык не является собственностью РФ.
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