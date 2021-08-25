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Политика

14:18

Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и ЕС

политика

Фото: AP Photo/Foto, Oficina de Prensa del Ministerio del Exterior de Rusia vía AP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом назвал плачевным текущее состояние отношений между Россией и Евросоюзом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России. Мы со своей стороны выразили готовность развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом, и с его членами исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе и искать договоренности в тех сферах, которые отвечают взаимным интересам", – заявил Лавров.

Отношения России с западными странами ухудшились из-за ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который стал частью РФ после проведенного референдума. Запад ввел санкции против России, обвинив во вмешательстве в выборы. Однако Россия не раз заявляла, что разговаривать на языке санкций с ЕС контрпродуктивно, это ни к чему не приведет.

Ранее Лавров назвал неприемлемыми действия Киева по насаждению на Украине идеологии нетерпимости к русским. Он сообщил, что Москва расценивает резкие заявления украинских политиков, включая президента Владимира Зеленского, как разжигание межнациональной розни.

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