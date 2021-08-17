Лавров оценил действия Еврокомиссии в отношении "Северного потока – 2"

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Еврокомиссия ведет себя непорядочно в ситуации вокруг газопровода "Северный поток – 2", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта.

"Причем Еврокомиссия ведет себя, если говорить по-русски, непорядочно", – сказал Лавров.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что юридическая правда на стороне Москвы.

Он напомнил, что Еврокомиссия, несмотря на мнение юристов ЕК, задним числом распространила действие третьего пакета энергетических санкций на строительство газопровода.

"Такие попытки мы вполне предвидим. Но еще раз повторю, за нами не просто решение двух стран – России, Германии, поддержанное многими членами Евросоюза, но за нами еще и юридическая правота, которую мы будем отстаивать", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства РФ выразил уверенность в том, что попытки западных стран подорвать проект "Северный поток – 2" еще будут, однако они обречены на провал.

"Я убежден, что все попытки его подорвать, оспорить, все попытки обставить какими-то условиями его завершение – они обречены на провал", – отметил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что компании, осуществляющие и финансирующие проект, построили его уже практически до последней мили.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд объявила, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по вопросам проекта "Северный поток – 2".

Германия, в частности, обязалась добиваться новых санкций против РФ, если та будет "использовать энергоресурсы в качестве оружия", агрессивно действовать против Украины. Также в ФРГ согласились способствовать продлению российско-украинского контракта о транзите энергоносителей, который истекает в 2024 году.

В конце июля стало известно, что строительство "Северного потока – 2" практически полностью завершено. Его готовность составляет 99%. Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня.

Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.