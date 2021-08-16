В СФ заявили о сложностях у ФРГ в случае отказа от "Северного потока – 2"

11:09
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jens Büttner
У Германии могут возникнуть сложности с переходом на зеленую энергетику, если она откажется от "Северного потока – 2". Таким мнением в беседе с RT поделился член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Германия будет испытывать очень большие сложности в достижении успехов в зеленой энергетике, к которой они стремятся, если они откажутся от газа. Да и, в принципе, в любой ситуации Германия будет испытывать сложности с обеспечением энергоресурсов", – сказал он.
По его словам Берлин может отдать предпочтение энергоресурсам из других стран, однако они окажутся занчительно дороже. Цеков считает, что ФРГ непосредственно заинтересована во введении в эксплуатацию "Северного потока – 2".
Ранее председатель партии "Альтернативы для Германии" Йорг Мойтен заявил, что если новое федеральное правительство во главе с "зелеными" откажется от газопровода, то для Германии это станет концом как для развитой промышленной державы.
Он также назвал отказ канцлера ФРГ Ангелы Меркель от мирного использования ядерной энергетики непродуманным и заявил, что это привело к критической ситуации в энергетической отрасли страны.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: