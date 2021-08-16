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Политика

11:09

В СФ заявили о сложностях у ФРГ в случае отказа от "Северного потока – 2"

экономика политика за рубежом

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jens Büttner

У Германии могут возникнуть сложности с переходом на зеленую энергетику, если она откажется от "Северного потока – 2". Таким мнением в беседе с RT поделился член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Германия будет испытывать очень большие сложности в достижении успехов в зеленой энергетике, к которой они стремятся, если они откажутся от газа. Да и, в принципе, в любой ситуации Германия будет испытывать сложности с обеспечением энергоресурсов", – сказал он.

По его словам Берлин может отдать предпочтение энергоресурсам из других стран, однако они окажутся занчительно дороже. Цеков считает, что ФРГ непосредственно заинтересована во введении в эксплуатацию "Северного потока – 2".

Ранее председатель партии "Альтернативы для Германии" Йорг Мойтен заявил, что если новое федеральное правительство во главе с "зелеными" откажется от газопровода, то для Германии это станет концом как для развитой промышленной державы.

Он также назвал отказ канцлера ФРГ Ангелы Меркель от мирного использования ядерной энергетики непродуманным и заявил, что это привело к критической ситуации в энергетической отрасли страны.

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