Депутат бундестага оценил сроки введения в эксплуатацию "Северного потока – 2"

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Фото: frpositphotos/travelwitness
В бундестаге надеются, что газопровод "Северный поток – 2" будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в комитете немецкого парламента по экономике и энергетике Штеффен Котре.
"Мы ожидаем, что ввод газопровода в эксплуатацию может произойти сразу после завершения, в любом случае до конца этого года", – сказал он.
Он также назвал российский газопровод важнейшим компонентом надежных поставок природного газа в Европу.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Германия не планирует перекрывать газопровод "Северный поток – 2", если Россия будет использовать его в качестве "геополитического оружия".
При этом уточняется, что в качестве иной меры реагирования Берлин будет способствовать расширению санкций Европейского союза в отношении Москвы, что является более сложным ответом на действия последней.
Представитель германского правительства назвал "потенциальной победой Кремля и ударом по Белому дому" тот факт, что власти ФРГ отказались перекрывать трубопровод, в случае если он будет использован в ущерб интересам Украины.
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