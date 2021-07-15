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В Германии предложили способ устранить разногласия по "Северному потоку – 2". Свое мнение по данному вопросу озвучил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет.

Спикер подчеркнул, что трубопровод нельзя использовать против Украины. При этом Лашет обозначил проект как экономический.

Как передает РИА Новости слова политика, указанные принципы следует закрепить при выдаче очередного разрешения для "Северного потока – 2". По информации Лашета, строительство газопровода может быть завершено в августе или сентябре.

Спикер добавил, что рассмотрение данных геополитических вопросов даст возможность не обсуждать политическое значение проекта.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал у России вернуть Крым в обмен на запуск газопровода "Северный поток – 2". Он назвал это "справедливой компенсацией за угрозы".

Позднее депутат бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал чушью требование Киева вернуть Крым в обмен на запуск "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.