Депутат Верховной рады рассказал, как остановить "Северный поток – 2"

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Остановить "Северный поток – 2" можно только при условии, если Соединенные Штаты разорвут отношения с Германией, считает депутат украинского парламента от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.
"То есть (Вашингтону. – Прим. ред.) нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты", – сказал он в эфире телеканала NewsOne.
По мнению Волошина, такие действия Соединенных Штатов в будущем имели бы долгосрочные последствия для международных отношений с Евросоюзом.
"Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые США не касаются напрямую", – добавил он.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что худшим последствием строительства газопровода "Северный поток – 2" для Вашингтона станет осложнение отношений с Берлином.
Он считает, что у Германии теперь нет стимула сесть за стол переговоров со Штатами, а диалог необходим для успешной работы по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через "Северный поток – 2".
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