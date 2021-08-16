В бундестаге назвали отказ от "Северного потока – 2" концом ФРГ как промышленной державы

Фото: depositphotos/mikdam

Отказ от "Северного потока – 2" станет для ФРГ концом как для развитой промышленной державы, поскольку газопровод стал для страны незаменимым. Это также приведет к окончанию взлета партии "зеленых". Такое мнение в интервью газете "Известия" выразил председатель "Альтернативы для Германии" Йорг Мойтен.

Он также назвал отказ канцлера ФРГ Ангелы Меркель от мирного использования ядерной энергетики непродуманным и заявил, что это привело к критической ситуации в энергетической отрасли страны.

"Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой "Северный поток – 2" стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия. Новое федеральное правительство во главе с "зелеными" может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию", – сказал Мойтен.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле объявил, что строительство "Северного потока – 2" должно завершиться к концу августа. По словам топ-менеджера, он ожидает начала пусконаладочных работ на газопроводе уже во второй половине текущего года.

Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня. На данный момент идет работа над второй. Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.