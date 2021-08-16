В бундестаге назвали отказ от "Северного потока – 2" концом ФРГ как промышленной державы

05:21
Фото: depositphotos/mikdam
Отказ от "Северного потока – 2" станет для ФРГ концом как для развитой промышленной державы, поскольку газопровод стал для страны незаменимым. Это также приведет к окончанию взлета партии "зеленых". Такое мнение в интервью газете "Известия" выразил председатель "Альтернативы для Германии" Йорг Мойтен.
Он также назвал отказ канцлера ФРГ Ангелы Меркель от мирного использования ядерной энергетики непродуманным и заявил, что это привело к критической ситуации в энергетической отрасли страны.
"Таким образом, на мой взгляд, сложилась ситуация, в которой "Северный поток – 2" стал незаменим для такой промышленно развитой страны, как Германия. Новое федеральное правительство во главе с "зелеными" может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию", – сказал Мойтен.
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле объявил, что строительство "Северного потока – 2" должно завершиться к концу августа. По словам топ-менеджера, он ожидает начала пусконаладочных работ на газопроводе уже во второй половине текущего года.
Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня. На данный момент идет работа над второй. Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: