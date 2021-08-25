Русский язык лишили статуса регионального в Днепропетровской области Украины

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Украинский суд лишил русский язык статуса регионального в Днепропетровской области. Соответствующее решение опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины.

"Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решение Днепропетровского областного совета "О поддержке языковой политики в Украине", – говорится в решении Днепропетровского окружного административного суда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что русский язык не является собственностью России. Он добавил, что в настоящее время к вопросу государственного языка возвращаться не стоит, поскольку на Украине на законодательном уровне все уже решено.

В конце июля Зеленский подписал закон о коренных народах страны, среди которых не значатся русские. Согласно документу, коренные народы имеют право на самоопределение в составе страны и политический статус, создание собственных СМИ и получение господдержки. При этом закон запрещает отрицание этнической принадлежности.