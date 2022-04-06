"Московский патруль": ФНС и МВД начали отслеживать куплю-продажу валюты в соцсетях

Федеральная налоговая служба и полиция начали борьбу со спекулянтами, которые торгуют валютой в Интернете и социальных сетях.

Уточняется, что для правоохранителей важно не просто задержать торговца, а выйти на его возможных кураторов, которые и заправляют незаконным бизнесом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.