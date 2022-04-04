"Жизнь в большом городе": личная гигиена

Спрос на покупку товаров личной гигиены начал падать. По данным российских маркетплейсов, цены тоже снизились на 15%.

Есть ли альтернатива импортным шампуням, мылу, кондиционерам и туалетной бумаге? Где в Москве производят эти товары? И как работает импортозамещение?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

