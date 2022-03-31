"Жизнь в большом городе": московский каршеринг

Москвичи стали чаще отказываться от поездок на личных авто в пользу арендованных. Запчасти для машин, как говорят эксперты, подорожали на 30–50%.

Как в текущей ситуации будет развиваться каршеринг? Сколько сегодня стоит взять машину в аренду? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".