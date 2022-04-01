"Жизнь в большом городе": Face Pay

Сервис оплаты проезда Face Pay скоро заработает на наземном транспорте. Его начнут тестировать в апреле. В планах до конца года запустить бесконтактную оплату на станциях МЦК и МЦД.

Как работает эта система? Насколько она удобна и безопасна? И довольны ли пассажиры новым сервисом? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".