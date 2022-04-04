В ГД внесен проект заявления палаты о признании геноцида русских на Украине

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления палаты о признании геноцида русских на Украине с 2014 года. Документ опубликован в электронной базе ГД.

Депутаты отметили, что Украина на протяжении восьми лет совершает преступление геноцида в отношении русского населения Донецкой и Луганской народных республик. В документе подчеркивается, что это является грубейшим нарушением международного права.

Ранее российские следователи предъявили обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 высокопоставленным военным Украины. Среди обвиняемых – бывший министр обороны Валерий Гелетей, начальник Генштаба Виктор Муженко и другие должностные лица.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

