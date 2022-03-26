Кризис на Украине произошел из-за геноцида русскоязычного населения – Володин

Фото: ТАСС/Александр Река
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кризис на Украине произошел не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения в Донбассе.
"Мы встали на защиту наших граждан и соотечественников в Донбассе. Для нас это вопрос безопасности, мирной жизни и выстраивания добрых отношений", – написал Володин в своем телеграм-канале.
Он также прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что вопрос отказа Киева от части территорий для прекращения огня полностью зависит от Украины. По словам Медведева, такие высказывания говорят, что американский лидер застрял во времени холодной войны. Также он отметил, что для Байдена нет ценности человеческой жизни и свободы.
"Все это для него лишь декорация, красивая ширма для достижения корыстных целей. Истинные ценности элит США – это территории, природные богатства, недра других стран и, самое главное, деньги, которые можно на них заработать", – добавил Володин.
Он подчеркнул, что в этом заключается весь смысл внешней политики Соединенных Штатов.
Ранее Владимир Путин заявил, что против Донбасса совершался геноцид, а избавление от этого является целью военной операции на Украине. По его словам, Киев организовал против жителей, которые не согласились с государственным переворотом, карательные военные операции.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Заключение мирного договора между РФ и Украиной сейчас маловероятно – Мединский
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