Войска ДНР взяли под полный контроль аэропорт Мариуполя

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Войска Донецкой Народной Республики взяли под полный контроль аэропорт Мариуполя, передает РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО ночью 18 марта отразили удар ВСУ из "Точки-У" по Мелитополю. Обстрел производился с северного направления, с юго-восточной окраины Запорожья, контролируемого украинскими националистами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

