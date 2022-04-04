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политика

17:52

Глава МИД Австрии заявил, что вызвал посла России

политика

Фото: ТАСС/EPA/VIRGINIA MAYO

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что вызвал посла России, сообщает РИА Новости.

Шалленберг раскритиковал российского посла за заявления, сделанные им в интервью изданию Profil.

"Это издевательство над жертвами этой войны, когда одновременно приходят фотографии из Бучи. Мы очень четко скажем послу, что об этом думаем", – заявил он в интервью oe24.TV.

Шалленберг не исключил высылки российских дипломатов из страны.

Ранее Австрия не поддержала введение эмбарго на поставку газа или нефти из России в Европу.

Ранее Литва заявила, что понижает уровень дипломатических отношений с Россией. Литовское правительство предписало российскому послу покинуть Вильнюс, а своего посла отозвало из Москвы. Также было принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

До этого в Литве и Эстонии объявили сотрудников российских посольств персонами нон грата. Четыре дипломата получили статус нежелательных лиц в Литве из-за деятельности, несовместимой с официальным статусом. Эстония же объявила о высылке трех сотрудников посольства.

Латвия запретила 25 российским деятелям культуры въезд в страну на неопределенный срок. В список нежелательных попали Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов и другие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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