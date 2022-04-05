"Жизнь в большом городе": льготная ипотека

Ставки по льготной ипотеке в Москве выросли до 12% годовых, а заем – до 12 миллионов рублей. А как изменились цены на жилье?

Стоит ли в данный момент брать ипотеку? И какие еще льготные программы действуют в столице? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".