Заводы Volkswagen в России будут простаивать до уведомления – дистрибьютор

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
В "Фольксваген Груп Рус" не стали называть сроки возобновления работы российских заводов Volkswagen, отметив, что те будут простаивать до особого уведомления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Volkswagen может возобновить производство в России этим летом. Речь идет о заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Пока работа официально приостановлена до мая, однако этот срок, как отмечают источники, продлят до июня-июля из-за проблем с поставками.
В начале марта немецкая компания Volkswagen Group и чешский концерн Skoda Auto приняли решения приостановить производства в РФ, а также прекратить экспорт автомобилей в страну. В качестве причины называлась текущая ситуация на Украине, которая характеризуется значительной неопределенностью.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Заводы Volkswagen могут возобновить работу в России к лету – СМИ
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