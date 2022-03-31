Volkswagen заявил об отзыве 100 тысяч автомобилей

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Концерн Volkswagen AG принял решения отозвать по всему миру порядка 100 тысяч автомобилей разных марок из-за риска возгорания в моторном отсеке. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на Федеральное ведомство автотранспорта ФРГ.

Уточняется, что это затронет в том числе такие машины, как Audi Q3, Skoda Octavia, Volkswagen Golf. Проблема связана с декоративной накладкой двигателя: из-за особенностей крепления она может соприкасаться с горячими деталями, что не исключает рисков возгорания. В одной только Германии зафиксировано уже 16 таких случаев.

Большинство отзываемых автомобилей (58 тысяч) выпущены под маркой Volkswagen. Владельцам транспортных средств потребуется только явиться в сервисный центр, где проблемную деталь снимут, позже они смогут приехать снова для установки более надежной накладки.

В конце февраля стало известно, что "Мерседес-Бенц Рус", который является официальным представителем Mercedes-Benz в России, отзывает 11 673 автомобиля, реализованные с 2018 по 2021 год. Это связано с возможной негерметичностью между контуром охлаждения и вакуумным контуром в насосе системы охлаждения с вакуумным управлением.

