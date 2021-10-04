Porsche отзывает в России 20 автомобилей

Фото: ТАСС/Sebastian Gollnow/dpa
Из-за выявленного конструктивного дефекта в подвеске Porsche отзывает в России 20 Porsche Taycan (Y1A) Panamera (тип 971-й), которые были реализованы в период с 2 февраля 2021 года. Об этом говорится на сайте Росстандарта.
Уточняется, что транспортные средства отзывают из-за того, что нижний рычаг не соответствует требуемым спецификациям. Он мог быть установлен в подвеске правого переднего колеса соответствующих автомобилей.
"В этом случае возможна поломка нижнего рычага, что может привести к непредвиденным значительным изменениям в управлении. Нельзя полностью исключить и потенциальную возможность потери контроля над управлением автомобилем", – говорится в сообщении.
Специалисты заменят нижний рычаг передней подвески с правой стороны на машинах. В Росстандарте добавили, что работы будут проводиться бесплатно.
Ранее стало известно, что отзыву подлежат 36 автомобилей Infiniti Q70, изготовленных в период с 17 февраля 2010 года по 2 июля 2014 года с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте ведомства.
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