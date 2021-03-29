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В России отзывают 36 автомобилей Infiniti Q70, говорится на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат 36 автомобилей Infiniti Q70, изготовленных в период с 17 февраля 2010 года по 2 июля 2014 года с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте ведомства", – говорится в сообщении.

Как уточняется, автомобили решили отозвать из-за неверно выбранного предела выносливости материала трубы карданного вала при его разборке. В связи с этим есть вероятность, что после продолжительной нормальной эксплуатации автомобиля в карданном вале может образоваться усталостная трещина, а это может привести к излому вала.

В пресс-службе добавили, что на всех автомобилях бесплатно заменят карданный вал. Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, предупредят по почте или по телефону.

Ранее сообщалось, что компания Nissan отзовет в РФ 4,4 тысячи машин Pathfinder. В этих моделях могут быть проблемы со стоп-сигналами.

