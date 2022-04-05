ЕС объявил ряд сотрудников российской миссии персонами нон грата

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что принял решение объявить персона нон грата ряд сотрудников российской миссии при ЕС.

"Сегодня я решил объявить персона нон грата ряд сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе за деятельность, которая противоречит их дипломатическому статусу", – цитирует РИА Новости Борреля.

Он добавил, что глава постпредства России при Евросоюзе Владимир Чижов приглашен в европейскую внешнеполитическую службу для ознакомления с решением.

О высылке сотрудников российских дипмиссий ранее объявил целый ряд государств. Так, власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. А Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к массовой высылке российских дипломатов из стран Запада. Он назвал подобные решения недальновидными, пояснив, что они сужают возможности для дипломатического общения и работы в кризисных условиях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.