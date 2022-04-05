Путин ответил на призывы к национализации энергетических активов РФ на Западе

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в ответ на призывы к национализации энергетических активов РФ на Западе заявил, что это обоюдоострое оружие. Такое мнение глава РФ выразил на совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.
"Более того, слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации некоторых наших активов. Ну, так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие", – подчеркнул Путин.
Кроме того, как уточнил президент, ситуация в энергетической сфере в мире ухудшается в связи с внерыночными мерами и давлением на "Газпром".
"Повторю, ситуация здесь, в энергетической сфере, ухудшается в результате нерыночных, грубых мер, в том числе административного, давления на нашу компанию "Газпром" в некоторых европейских странах", – отметил Путин.
До этого российский лидер сообщил, что ситуация осложнилось и на глобальном рынке продовольствия. Кроме того, он уточнил, что это произошло из-за ошибок развитых стран.
Ситуация обострилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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