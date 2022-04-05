Эксперт оценил вероятность укрепления рубля до 80 за доллар

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Рублю осталось около 3–4% до укрепления до уровня 80 за доллар. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал, что подобное движение вполне вероятно, учитывая низкую ликвидность российского валютного рынка. Эксперт напомнил, что сегодняшний курс доллара соответствует уровню конца февраля.
"Российская валюта в текущих геополитических условиях переоценена, даже несмотря на дорогое сырье и определенный прогресс в переговорах между Россией и Украиной", – отметил Бабин.
Он усомнился в том, что с России снимут основные санкции в обозримом будущем. При этом их негативный эффект будет накапливаться в финансовой системе РФ, что окажет давление на рубль.
Бабин отметил, что мировая экономика находится под угрозой выросших цен на сырье, а это тормозит экономический рост, ускоряет инфляцию. Эксперт предположил, что вскоре из-за этого может произойти замедление или спад мировой экономики.
"Это ударит и по глобальному сырьевому спросу, вызвав падение котировок сырья. Естественно, что в таких условиях рубль существенно подешевеет, находясь под дополнительным давлением фактора геополитики и жестких санкций", – заключил Бабин.
Ранее преподаватель юридического факультета в Питтсбургском университете Дэн Ковалик рассказал, что доллар постепенно будет терять свою ценность. Эксперт уверен, что Соединенные Штаты "выдавят" себя из мировой экономики собственными санкциями. Он подчеркнул, что Россия обеспечивает свою валюту золотом, поэтому рубль будет иметь реальную ценность и укрепляться.
В Белом доме считают, что ЦБ и правительство России искусственно поддерживают курс рубля
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