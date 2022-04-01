В Кремле выразили несогласие с высказыванием Белого дома о курсе рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кремле не согласились с высказыванием Белого дома о том, что курс рубля – больше не показатель ситуации в экономике России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ориентироваться на рубль можно.

Ранее в Белом доме заявили об искусственном "накачивании рубля" со стороны Банка России и правительства РФ. Не согласилась с таким заявлением профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, каждая валюта ценится, исходя из того, чем она обеспечена. Она подчеркнула, что рубль по определению не может быть накачен, поскольку он обеспечен самыми дорогими в мире природными ресурсами.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже 1 апреля потерял 3,45%, снизившись до 80,33 рубля. Курс евро продемонстрировал снижение на 0,5% и составил 92,03 рубля.

Американский инвестор Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. По его словам, российская валюта отыграла весь свой санкционный удар. Также инвестор обратил внимание на то, что уровень инфляции в России ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что укрепление рубля, которое наблюдается в последние дни, еще продолжится. Он не исключил, что при жесточайших ограничениях на покупку и резком падении российского импорта доллар может стоить 50 и 30 рублей.

