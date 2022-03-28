Суд вынес приговор сфотографировавшейся в нижнем белье у Исаакиевского собора девушке

Фото: телеграм-канал MASH

Суд назначил 180 часов обязательных работ Ирине Волковой, которая сфотографировалась в нижнем белье у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Девушку признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса РФ ("Оскорбление чувств верующих").

Волкова полностью признала вину.

Летом 2020 года Волкова сделала фото и видеозапись с обнаженными частями тела на фоне Исаакиевского собора. Снимки она разместила в одном из мессенджеров. После этой фотосессии в отношении женщины возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих.

Октябрьский суд Санкт-Петербурга не стал избирать ей меру пресечения в конце октября 2021 года. При этом следствие ходатайствовало о запрете определенных действий. Прокурор же считал, что для этого отсутствуют основания.

