ЦБ решил расширить торги на Мосбирже по ряду инструментов 29 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк принял решение расширить перечень сделок, которые будут доступны в ходе торгов на Мосбирже 29 марта. Об этом сообщается на сайте регулятора.
С 09:50 до 18:50 во вторник пройдут основные торги по ОФЗ, в режиме переговорных сделок эти бумаги будут торговаться с 09:30 до 19:00. То же самое касается российских корпоративных, региональных и муниципальных облигаций, при этом в их отношении установлен запрет на короткие продажи.
Акции российских компаний, а также иностранных компаний из индекса Мосбиржи можно будет продавать и покупать с 09:50 до 14:00, а в режиме переговорных сделок – с 09:30 до 19:00. В этом случае также запрещены короткие продажи.
Остальные облигации и иностранные акции будут торговаться с 09:30 до 19:00, а доли в паевых инвестиционных фондах – в зависимости от торгов имуществом, входящим в их имущественный пул.
Торги по остальным инструментам пройдут в том же режиме, что был установлен на 28 марта.
В понедельник, 28 марта, курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с 28 февраля этого года. В 17:50 европейская валюта торговалась на уровне 98,8025 рубля, в моменте опустившись до отметки 97,8325 рубля. В то же время доллар опускался до 89,95 рубля.
Евро закрепился на Мосбирже на отметке ниже 100 рублей
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