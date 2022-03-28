Суд разрешил россиянам использовать Facebook и Instagram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тверской суд Москвы разрешил россиянам использовать Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст постановления.

Суд постановил, что физические и юридические лица, которые не принимают участия в запрещенной законом деятельности, не будут наказаны.

Ранее суд постановил, что Meta, признанная в РФ экстремистской и запрещенная в РФ, нарушает права россиян и несет угрозу конституционному строю России. Согласно постановлению, компания распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насильственным действиям экстремистского характера в отношении граждан страны.

21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность Meta (также признана экстремистской и запрещена в РФ), которой принадлежат соцсети, направлена против России и вооруженных сил страны.

Причиной такого решения стали заявления компании о разрешении в своих соцсетях призывов к насилию против российских военных. При этом отмечалось, что это не распространяется на гражданское население.

