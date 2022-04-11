Бастрыкин поручил расследовать попадание снаряда в поселок Таврический в Крыму

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК провести расследование по факту попадания в поселок Таврический на севере Крыма снаряда, прилетевшего с украинской стороны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Глава ведомства поручил следователям дать юридическую оценку этому факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности", – отмечается в сообщении.

По информации Следственного комитета, в результате ЧП ударной волной в жилых домах выбило стекла. Также в поселке было прервано электроснабжение.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело против депутата Верховной рады, который публично призывал к убийству военных РФ.

Также представители СК начали собирать доказательства жестокого обращения ВСУ с мирными гражданами, о котором сообщали многочисленные очевидцы. Жители Мариуполя отмечали, что украинские военные из танков обстреливали дома с людьми и медучреждения.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

