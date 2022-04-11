"Московский патруль": в Реутове арестован курьер, напавший с ножом на женщину

В подмосковном Реутове арестовали курьера, который с ножом напал на женщину. Конфликт произошел после того, как доставщик на велосипеде сбил потерпевшую на пешеходной дорожке.

В ответ на обоснованные претензии он не захотел извиниться и схватился за холодное оружие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.