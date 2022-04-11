Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В понедельник и вторник, 11 и 12 апреля, в Москве сохранится плохая погода, что негативно скажется на трафике в городе. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Сегодня и завтра в Москве ждем сильный дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это повлияет на дорожную ситуацию и затруднит движение транспорта. Плохая видимость, низкие скорости и ДТП тоже влияют на трафик", – говорится в публикации.

Уточняется, что движение будет затруднено в центре города, на Третьем транспортном кольце, МКАД и в местах проведения дорожных работ.

В связи с непогодой водителей призывают не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, не совершать резких маневров, по возможности пересесть на общественный транспорт.

Согласно прогнозам синоптиков, по итогам дня в Москве выпадет больше 20% месячной нормы осадков, которая составляет 44 миллиметра. Из-за дождей до 10:00 вторника в столице действует желтый уровень погодной опасности.

В режиме готовности находятся около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники Мосводостока.

