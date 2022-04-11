Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В понедельник и вторник, 11 и 12 апреля, в Москве сохранится плохая погода, что негативно скажется на трафике в городе. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
"Сегодня и завтра в Москве ждем сильный дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это повлияет на дорожную ситуацию и затруднит движение транспорта. Плохая видимость, низкие скорости и ДТП тоже влияют на трафик", – говорится в публикации.
Уточняется, что движение будет затруднено в центре города, на Третьем транспортном кольце, МКАД и в местах проведения дорожных работ.
В связи с непогодой водителей призывают не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, не совершать резких маневров, по возможности пересесть на общественный транспорт.
Согласно прогнозам синоптиков, по итогам дня в Москве выпадет больше 20% месячной нормы осадков, которая составляет 44 миллиметра. Из-за дождей до 10:00 вторника в столице действует желтый уровень погодной опасности.
В режиме готовности находятся около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники Мосводостока.
Более 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки
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